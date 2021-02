Governo: Calenda, ‘no a intergruppo di centro con Renzi e Fi’ (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb (Adnkronos) – Un intergruppo di centro in Parlamento con Azione, Italia viva e Forza Italia? “No, io non penso che la politica si faccia così”. Lo ha detto Carlo Calenda su La7. “Credo che Forza Italia sia in declino di classe dirigente, proposte e capacità di analisi e non condivido il modo di fare politica di Renzi”, ha spiegato il leader di Azione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb (Adnkronos) – Undiin Parlamento con Azione, Italia viva e Forza Italia? “No, io non penso che la politica si faccia così”. Lo ha detto Carlosu La7. “Credo che Forza Italia sia in declino di classe dirigente, proposte e capacità di analisi e non condivido il modo di fare politica di”, ha spiegato il leader di Azione. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Governo: Calenda, 'no a intergruppo di centro con Renzi e Fi'... - MarcoFinizio74 : @fabiospes1 @CarloCalenda Fabio lo sai che condivido, ma sto entrando nell'ottica che Azione ora deve inizare la fa… - RaffAbbagnale : @StefanoAM @lorepregliasco Il centrodestra non ha la maggioranza altrimenti avrebbe potuto formare un governo già n… - Albe1414 : @aronhector1861 Andrea, Calenda da ministro ha raggiunto importanti risultati misurabili con numeri e indicatori. P… - ilmister_X : @PAF982 @CarloCalenda @Azione_it Calenda non ha mai escluso la possibilità di fare alleanze di governo dopo il voto. -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Calenda ELEZIONI: I 72 COMUNI ABRUZZESI AL VOTO, PARTITA CORSA PER LISTE E CANDIDATI SINDACO ... con cui il Pd ha governato nel secondo governo di Giuseppe Cont e, ed ora nel governo di ... Sbic e Azione, movimento promosso in campo nazionale dall'ex vice ministro ed europarlamentare Carlo Calenda ...

L'intergruppo di destra può attendere. La proposta della Meloni accolta con freddezza ... 'Un grande partito centrista con Renzi o Toti o Calenda? Non servono nuovi contenitori'. La leader ... Batte sul tasto della 'prevalenza a sinistra' di questo governo e propone una risposta comune all'...

Governo: Calenda, a Draghi appoggio incondizionato sempre - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: Calenda, 'no a intergruppo di centro con Renzi e Fi' Roma, 18 feb (Adnkronos) - Un intergruppo di centro in Parlamento con Azione, Italia viva e Forza Italia? "No, io non penso che la politica si faccia così". Lo ha detto Carlo Calenda su La7. "Credo ch ...

Sondaggi politici: la Lega penalizzata dall'ingresso nel governo Draghi Le uniche forza politica in crescita sono Forza Italia che cresce di mezzo punto percentuale e Azione di Carlo Calenda che sale dello 0,3%. Il diavolo sta nei dettagli, e quei dettagli ora vanno gesti ...

... con cui il Pd ha governato nel secondodi Giuseppe Cont e, ed ora neldi ... Sbic e Azione, movimento promosso in campo nazionale dall'ex vice ministro ed europarlamentare Carlo...... 'Un grande partito centrista con Renzi o Toti o? Non servono nuovi contenitori'. La leader ... Batte sul tasto della 'prevalenza a sinistra' di questoe propone una risposta comune all'...Roma, 18 feb (Adnkronos) - Un intergruppo di centro in Parlamento con Azione, Italia viva e Forza Italia? "No, io non penso che la politica si faccia così". Lo ha detto Carlo Calenda su La7. "Credo ch ...Le uniche forza politica in crescita sono Forza Italia che cresce di mezzo punto percentuale e Azione di Carlo Calenda che sale dello 0,3%. Il diavolo sta nei dettagli, e quei dettagli ora vanno gesti ...