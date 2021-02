TV7Benevento : Governo: Cabras (M5S), 'stolto spaventare porcospino mostrando natiche nude...'... - GNN1960 : RT @byoblu: Tra i leader della pattuglia di parlamentari del M5S che voterà contro la fiducia al Governo Draghi, @Pinokabras ha esposto ai… - TommyBrain : RT @byoblu: Tra i leader della pattuglia di parlamentari del M5S che voterà contro la fiducia al Governo Draghi, @Pinokabras ha esposto ai… - IacobellisT : RT @byoblu: Tra i leader della pattuglia di parlamentari del M5S che voterà contro la fiducia al Governo Draghi, @Pinokabras ha esposto ai… - EmyRoyaleagle : RT @byoblu: Tra i leader della pattuglia di parlamentari del M5S che voterà contro la fiducia al Governo Draghi, @Pinokabras ha esposto ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cabras

Agenzia ANSA

"È con grande soddisfazione " aggiunge Riccardo, presidente della Commissione di Viabilità ... "Come abbiamo definito nel nostro programma diper la città di Pirri, uno dei punti ...... circa 20 tra deputati e senatori, con il voto di fiducia aldi Mario Draghi . Un passaggio ... Fabio Di Micco ed Elio Lannutti, Bianca Laura Granato e Laura Angrisani, Pinoe tutti ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Un proverbio russo dice che sarebbe stolto chi volesse spaventare un porcospino mostrandogli le proprie natiche nude”. Lo scrive su Fb il deputato M5S, Pino Cabras.(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Cabras (M5S): "Voto no alla fiducia. Le minacce di Crimi non mi spaventano" Pino Cabras del Movimento 5 Stelle: "Non voterò la fiducia a questo Governo. Seguo le ...