Golf | la bellissima storia di Joaquin Niemann Raccolti oltre 2 milioni di dollari per le cure al cugino malato di atrofia muscolare spinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Rafael “Rafita” Calderon è ildi. Ha 3 mesi soltanto, ma si trova già un fardello terrificante sulle spalle, che si chiama(SMA). E per di più, la forma contratta dal piccolo è di quelle aggressive, e molto pericolose per l’aspettativa di vita, che può essere davvero minima. Ilista cileno, per cercare di scongiurare un fato che più nefasto non si può, ha messo in moto una macchina di solidarietà commovente: in tre mesi, infatti, è stato in grado di raccogliere ben più di duedi. Lasi arricchisce di particolari molto significativi quando si va a vedere da dove provengono quei soldi. Una consistente fetta, infatti, è costituita proprio dai ...