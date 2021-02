Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Un governo che gode di un altissimo gradimento da parte degli elettori un po' di tutti i partiti arrivando a quota 65%. Ma ben il 43% si aspettava una squadra di governo migliore dal nuovo premier. Segno che la conferma dei ministri del Conte Bis e certi nuovi innesti di politici di vari partiti sono poco graditi Per quanto riguarda le intenzioni di voto crescono i partiti di centrodestra, soprattutto Fratelli d'Italia che riscuote i dividendi della sua scelta di dire No al governo Draghi. Male invece per il suo Si all'esecutivo di M5S L'ultimo sondaggio è di: Tecnè per RTI del 18 febbraio Lega - 23,9% ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 febbraio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Un governo che gode di un altissimo gradimento da parte degli elettori un po' di tutti i partiti arrivando a quota 65%. Ma ben il 43% si aspettava una squadra di governo migliore dal nuovo premier. Segno che la conferma dei ministri del Conte Bis e certi nuovi innesti di politici di vari partiti sono poco graditi Per quanto riguarda ledicrescono i partiti di centrodestra, soprattutto Fratelli d'Italia che riscuote i dividendi della sua scelta di dire No al governo Draghi. Male invece per il suo Si all'esecutivo di M5S L'ultimoo è di: Tecnè per RTI del 18 febbraio Lega - 23,9% ...

redazioneiene : “Sono stato portato qui con la forza, anche se mi trattano super bene ci soffro”. Carlo Gilardi lo ha ripetuto dava… - borghi_claudio : Draghi alla Camera... qui non ripete il discorso ma inizia subito il dibattito. Io interverrò fra gli ultimi - fleinaudi : Già in moltissimi si sono iscritti alla #ScuoladiLiberalismo2021! Per conoscere il programma e prenotare gli ulti… - aftrotta2007 : @Av7Villa Condivido era rigore ... ma non possiamo ricordaci di giocare a calcio solo gli ultimi minuti ... la magl… - valejaguarrr : RT @giulsakabot: “Gli ultimi giorni devono spingere sulla coppia, è tutta estrategia” DAYANE LUCIDISSIMA #exrosmello #prelemi -