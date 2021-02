Gli espulsi dal M5s, parla Mattia Crucioli: «Sono io che me ne vado. Il Movimento punta solo allo status quo» (Di giovedì 18 febbraio 2021) «No, mai!». Passate le 23, quando a Palazzo Madama era in corso la prima chiama sulla mozione di fiducia al governo Draghi, dai banchi del Movimento 5 stelle si è alzato un urlo forte, convinto. Proveniva dallo scranno del senatore Mattia Crucioli. L’avvocato, specializzato in giustizia amministrativa, è stato eletto per la prima volta al Senato, nel 2018, nel collegio uninominale di Genova. Insieme ai colleghi di partito Primo Di Nicola e Emanuele Dessì, è stato tra i primi a chiedere che la guida del Movimento passasse dal capo politico unico a un comitato direttivo. Proprio ieri, quando Rousseau ha decretato la svolta nella leadership grillina, Crucioli ha dovuto prendere atto che il Movimento non era più la sua casa politica. Dopo il suo “no” alla fiducia a ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) «No, mai!». Passate le 23, quando a Palazzo Madama era in corso la prima chiama sulla mozione di fiducia al governo Draghi, dai banchi del5 stelle si è alzato un urlo forte, convinto. Proveniva dscranno del senatore. L’avvocato, specializzato in giustizia amministrativa, è stato eletto per la prima volta al Senato, nel 2018, nel collegio uninominale di Genova. Insieme ai colleghi di partito Primo Di Nicola e Emanuele Dessì, è stato tra i primi a chiedere che la guida delpassasse dal capo politico unico a un comitato direttivo. Proprio ieri, quando Rousseau ha decretato la svolta nella leadership grillina,ha dovuto prendere atto che ilnon era più la sua casa politica. Dopo il suo “no” alla fiducia a ...

