ZZiliani : Ora, delle due l'una: o #Calvarese, e gli arbitri in genere, sono stipendiati da #Agnelli, e allora #Paratici che g… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Gli arbitri del 24° turno - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Gli arbitri del 24° turno - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Gli arbitri del 24° turno - napolimagazine : SERIE B - Gli arbitri del 24° turno -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri

Corriere dello Sport

Sono state diramate le designazioni ufficiali dei direttori di gara per il 23° turno di campionato di serie A. Sarà l'arbitro Doveri a dirigere la super sfida tra Milan - Inter. Orsato arbitrerà la ...Altra partita di cartello, a otto giorni da Juventus - Napoli, per Daniele Doveri : l'arbitro della sezione di Roma 1 è stato selezionato dal designatore Nicola Rizzoli per dirigere il derby di Milano ..."Basta sviste arbitrali. Adesso voltiamo pagina", titola l'edizione empolese de La Nazione. "Romagnoli spegne.L’ Aia ha reso noto gli arbitri per la ventiseiesima giornata di Serie B che dirigeranno le gare dal 19 al 21 febbraio 2021 Quali sono gli arbitri per la ventiseiesima giornata di Serie B? ASCOLI-SALE ...