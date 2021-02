Gli arbitri per la venticinquesima giornata di Serie A (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/21 che dirigeranno le gare in programma da venerdì 19 febbraio a lunedì 22 febbraio. Quali sono ? ATALANTA-NAPOLI Di Bello Meli-Cecconi Iv: Pasqua Var: Fabbri Avar: Tolfo BENEVENTO-ROMA Pairetto Costanzo-Prenna Iv: Ayroldi Var: Chiffi Avar: Del Giovane CAGLIARI-TORINO Orsato Giallatini-Preti Iv: Fourneau Var: Mazzoleni Avar: Mondin FIORENTINA-SPEZIA Calvarese Vono-Massara Iv: Prontera Var: Giacomelli Avar: Livberti GENOA-VERONA Marchetti Vivenzi-Ranghetti Iv: Aureliano Var: Valeri Avar: Tegoni JUVENTUS-CROTONE: Marini De Meo-Fiore Iv: Abisso Var: Banti Avar: Di Iorio LAZIO-SAMPDORIA Massa Di Vuolo-Lombardi Iv: Maresca Var: Di Paolo Avar: Passeri MILAN-INTER Doveri Carbone-Peretti Iv: Guida Var: Mariani ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/21 che dirigeranno le gare in programma da venerdì 19 febbraio a lunedì 22 febbraio. Quali sono ? ATALANTA-NAPOLI Di Bello Meli-Cecconi Iv: Pasqua Var: Fabbri Avar: Tolfo BENEVENTO-ROMA Pairetto Costanzo-Prenna Iv: Ayroldi Var: Chiffi Avar: Del Giovane CAGLIARI-TORINO Orsato Giallatini-Preti Iv: Fourneau Var: Mazzoleni Avar: Mondin FIORENTINA-SPEZIA Calvarese Vono-Massara Iv: Prontera Var: Giacomelli Avar: Livberti GENOA-VERONA Marchetti Vivenzi-Ranghetti Iv: Aureliano Var: Valeri Avar: Tegoni JUVENTUS-CROTONE: Marini De Meo-Fiore Iv: Abisso Var: Banti Avar: Di Iorio LAZIO-SAMPDORIA Massa Di Vuolo-Lombardi Iv: Maresca Var: Di Paolo Avar: Passeri MILAN-INTER Doveri Carbone-Peretti Iv: Guida Var: Mariani ...

ZZiliani : Ora, delle due l'una: o #Calvarese, e gli arbitri in genere, sono stipendiati da #Agnelli, e allora #Paratici che g… - dgiorgio73 : @Zengan22 @growin_up La parità di bestemmia? E allora perché non gli assalti di oriali agli arbitri vs quelli di pa… - MoliPietro : Gli arbitri per la venticinquesima giornata di Serie A - AliciSardine : @JuvMania Che lagna in Europa siete peggio di Roma e Napoli, sempre a protestare contee gli arbitri! - AliciSardine : @mirkonicolino Ma state sempre a protestare e prendersela con gli arbitri! Porco giuda e rispettate le scelte arbit… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri Serie A: gli arbitri della 23a giornata Sono state diramate le designazioni ufficiali dei direttori di gara per il 23° turno di campionato di serie A. Sarà l'arbitro Doveri a dirigere la super sfida tra Milan - Inter. Orsato arbitrerà la ...

Serie A, gli arbitri della 23giornata: a Doveri il derby di Milano Altra partita di cartello, a otto giorni da Juventus - Napoli, per Daniele Doveri : l'arbitro della sezione di Roma 1 è stato selezionato dal designatore Nicola Rizzoli per dirigere il derby di Milano ...

Serie A, gli arbitri: Di Bello per Atalanta-Napoli. Milan-Inter a Doveri Corriere dello Sport Gli arbitri per la venticinquesima giornata di Serie A Sono stati designati gli arbitri per la venticinquesima giornata di Serie A che dirigeranno le gare tra venerdì 19 e lunedì 22 febbraio ...

UFFICIALE - Atalanta-Napoli, arbitra Di Bello: Fabbri al VAR, ecco la sestina completa Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi l'arbitro di Atalanta-Napoli, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.

Sono state diramate le designazioni ufficiali dei direttori di gara per il 23° turno di campionato di serie A. Sarà l'arbitro Doveri a dirigere la super sfida tra Milan - Inter. Orsato arbitrerà la ...Altra partita di cartello, a otto giorni da Juventus - Napoli, per Daniele Doveri : l'arbitro della sezione di Roma 1 è stato selezionato dal designatore Nicola Rizzoli per dirigere il derby di Milano ...Sono stati designati gli arbitri per la venticinquesima giornata di Serie A che dirigeranno le gare tra venerdì 19 e lunedì 22 febbraio ...Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi l'arbitro di Atalanta-Napoli, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.