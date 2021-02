Giustizia, il capo comunicazione della Cartabia è una sannita (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha individuato la sua nuova responsabile della comunicazione. Si tratta di Raffaella Calandra, inviata di Radio 24-Il Sole 24 ore, si legge in un comunicato. Origini sannite, 44 anni, da 20 anni lavora per il Gruppo 24 ore nella redazione centrale di Milano. È stata vicedirettrice della scuola di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università Statale di Milano e dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Nei prossimi giorni, si completerà la squadra dei più stretti collaboratori della Ministra, conclude la nota. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Ministra, Marta, ha individuato la sua nuova responsabile. Si tratta di Raffaella Calandra, inviata di Radio 24-Il Sole 24 ore, si legge in un comunicato. Origini sannite, 44 anni, da 20 anni lavora per il Gruppo 24 ore nella redazione centrale di Milano. È stata vicedirettricescuola di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università Statale di Milano e dell’Ordine dei giornalistiLombardia. Nei prossimi giorni, si completerà la squadra dei più stretti collaboratoriMinistra, conclude la nota. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

