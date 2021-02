Giuseppe Berto, lo “speleologo del cervello” che denunciava la società malata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, un articolo su Giuseppe Berto. Dal blog Cartastraccia di Altaforte Edizioni IPN Milano, 18 feb – “La speranza nient’altro è che un ciarlatano che c’inganna continuamente”. Giuseppe Berto il 2 giugno del 1965 proferisce davanti ad una nutrita platea, alla Cittadella di Assisi, un eloquio sul tema della speranza. Sceglie, per iniziare il discorso, le parole sopracitate di Chamfort. E la speranza ritorna anche sul finale del suo quarto romanzo, Guerra in camicia nera, quando il 13 maggio 1943 cade prigioniero nelle mani degli inglesi. La speranza quel 13 maggio ha le sembianze di “una giovane ragazza dall’aspetto di contadina, con un vestito color celeste“. La giovane, vedendo i prigionieri portati via dai sudditi della perfida Albione, s’irrigidisce e saluta romanamente, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, un articolo su. Dal blog Cartastraccia di Altaforte Edizioni IPN Milano, 18 feb – “La speranza nient’altro è che un ciarlatano che c’inganna continuamente”.il 2 giugno del 1965 proferisce davanti ad una nutrita platea, alla Cittadella di Assisi, un eloquio sul tema della speranza. Sceglie, per iniziare il discorso, le parole sopracitate di Chamfort. E la speranza ritorna anche sul finale del suo quarto romanzo, Guerra in camicia nera, quando il 13 maggio 1943 cade prigioniero nelle mani degli inglesi. La speranza quel 13 maggio ha le sembianze di “una giovane ragazza dall’aspetto di contadina, con un vestito color celeste“. La giovane, vedendo i prigionieri portati via dai sudditi della perfida Albione, s’irrigidisce e saluta romanamente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Berto Il sistema cultura Ci sono figure fuori dal coro (penso, per fare un nome, a Giuseppe Berto) che hanno dovuto aspettare decine d'anni dopo la morte per essere riscoperti mentre i libri di molti vertici del sistema ...

I libri e le case: una recensione per frammenti al nuovo romanzo di Andrea Bajani Tuttavia si può dire che lo è un po' meno quando scrive di sé , cioè quando si propone più scopertamente il tema dell'autobiografia" (Giuseppe Berto, Il male oscuro ). *** I dati e le informazioni ci ...

Giuseppe Berto, lo "speleologo del cervello" che denunciava la società malata

Il sistema cultura Leggendo il libro di Sallusti/Palamara si hanno sorprese e conferme.Si resta infatti sorpresi dal livello di violenza della lotta interna nella magistratura. Se nel mondo del teatro la massima ostilit ...

