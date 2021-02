Giulia Salemi piange dopo la diretta per aver fatto il pieno di nomination | “Mi hanno isolato” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 18 febbraio 2021)nominata da quasi tutti i gieffini Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il 40esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 che ha visto decretare il terzo finalista: Tommaso Zorzi. Ma non è finita qui, la sua ormai ex amicaè finita ininsieme a Stefania Orlando. L’influencer italo-persiana è stata votata da gran parte degli inquilini della casa di Cinecittà, per questo motivo durante la notte è crollata e di conseguenza è scoppiata are. A confortarla solo il fidanzato Pierpaolo Pretelli e la modella brasiliana Dayane Mello. L’influencer italo-persiana sconfortata e in lacrimericevuto la, grazie ad un’incetta di voti,...