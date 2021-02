“Giulia Salemi come Amy Winehouse…”, è polemica per la battuta di Tommaso Zorzi – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di nuove polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta, il protagonista è il nostro Tommaso Zorzi, uno dei volti più in vista di questa quinta edizione del reality show. Sui social hanno fortemente criticato il rampollo dopo una discussione con protagonista Giulia Salemi. “Giulia Salemi è come Amy Winehouse…” Tommaso Zorzi, secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di nuove polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta, il protagonista è il nostro, uno dei volti più in vista di questa quinta edizione del reality show. Sui social hanno fortemente criticato il rampollo dopo una discussione con protagonista. “Amy, secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - trash_italiano : #GFVIP - sondaggio Twitter: chi vuoi ELIMINARE tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? - RobertaLiccard7 : @Lori74331794 @trash_italiano Bha io penso che lui soffra lei . Non che la debba temere xke di sicuro ha talento da… - Lkow10 : RT @trash_italiano: #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiva? È… -