Giro d’Italia | assegnati i diritti | saranno ancora la Rai ed Eurosport a trasmetterlo

(Di giovedì 18 febbraio 2021)d'Italia Ilin chiaro rimane in casa Rai. Il servizio pubblico – stando a quanto si apprende – si è aggiudicato infatti iper la trasmissione della centoquattresima edizione della manifestazione ciclistica, che si terrà lungo lo Stivale dall’8 al 30 maggio 2021. Ventuno le tappe previste, con partenza da Torino. A raccontarle in diretta al pubblico italianoRai2, Rai Sport e – nella formula pay –del gruppo Discovery. L’assegnazione televisiva è stata raggiunta dopo una trattativa con RCS Sport, organizzatore della gara. Il contratto con la Rai, valido per un biennio, era scaduto a fine dicembre scorso e la società di Urbano Cairo ha pertanto indetto un nuovo bando, peraltro puntando ad un rialzo delle quotazioni per non svalutare la gara ...