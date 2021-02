Giornata Malattie Rare 2021, AISLA Firenze: “Potenziare ora l’assistenza domiciliare” (Di giovedì 18 febbraio 2021) A livello nazionale una persona malata di SLA è arrivata a chiedere l’eutanasia per la mancanza di un’assistenza adeguata. Firenze, 18 febbraio 2021 – “Assistenza domiciliare continuativa e stabile per le persone con SLA”. Si leva forte la voce di AISLA Firenze che formula questa precisa richiesta in vista della Giornata Mondiale sulle Malattie Rare rilanciandone altre già espresse nei mesi Leggi su 2anews (Di giovedì 18 febbraio 2021) A livello nazionale una persona malata di SLA è arrivata a chiedere l’eutanasia per la mancanza di un’assistenza adeguata., 18 febbraio– “Assistenzacontinuativa e stabile per le persone con SLA”. Si leva forte la voce diche formula questa precisa richiesta in vista dellaMondiale sullerilanciandone altre già espresse nei mesi

