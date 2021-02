Giornata da dimenticare per il mercato americano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dello 0,75%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l’S&P-500, che retrocede a 3.898 punti, ritracciando dello 0,84%. In rosso il Nasdaq 100 (-1,04%); con analoga direzione, in discesa l’S&P 100 (-0,94%). A pesare sono le vendite sui titoli tecnologici, ma anche l’aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti, che ha disatteso le attese degli analisti, che si aspettavano un calo. Si distingue nel paniere S&P 500 il settore utilities. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-2,01%), informatica (-1,14%) e finanziario (-1,08%). Tra i protagonisti del Dow Jones, 3M (+1,06%), Coca Cola (+0,69%), Procter & ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dello 0,75%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l’S&P-500, che retrocede a 3.898 punti, ritracciando dello 0,84%. In rosso il Nasdaq 100 (-1,04%); con analoga direzione, in discesa l’S&P 100 (-0,94%). A pesare sono le vendite sui titoli tecnologici, ma anche l’aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti, che ha disatteso le attese degli analisti, che si aspettavano un calo. Si distingue nel paniere S&P 500 il settore utilities. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-2,01%), informatica (-1,14%) e finanziario (-1,08%). Tra i protagonisti del Dow Jones, 3M (+1,06%), Coca Cola (+0,69%), Procter & ...

