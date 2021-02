Giorgia Meloni | “Senza noi all’opposizione l’Italia si sarebbe avvicinata alla Corea del Nord”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “noisidel”: la frase forte e ad effetto l’ha detta la leader di Fratelli d’Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia a Mario Draghi oggiCamera dei Deputati. FdI conferma così di votare contro il nuovo governo.è stata l’unica leader donna a parlare oggi in Parlamento e ha iniziato il suo discorso citando Bertold Brecht, nonostante le differenze vedute politiche: “Ci sedemmo dparte del torto perché da quello della ragione non c’era più posto”. QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLA FIDUCIACAMERA LIVE In 15 minuti di ...

Gianni52092722 : DISCORSO DI GIORGIA MELONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ???????????? - sacrofanoo : RT @mocciosvs: Draghi mentre parla Giorgia Meloni. Sipario. #Camera - Donzelli : RT @agtpetralia: @GiorgiaMeloni Ho seguito l’intervento di Giorgia Meloni alla Camera e come sempre si è distinta rispetto agli altri. Brav… - nati_piuamore : RT @Lilly18702834: Una Giorgia Meloni immensa che non ha risparmiato nessuno dal pd ai 5 scemi Lamorgese Di Maio e Speranza ?????????????????? - 1_starrynight : Giorgia Meloni cita Bertolt Brecht. E a questo punto “Ho visto” di Blade Runner gli spiccia casa. #camera -

Ore 11.34 L'europdeputato Sofo lascia la Lega e passa al gruppo guidato da. L'eurodeputato leghista Vincenzo Sofo ha annunciato la decisione di lasciare il movimento politico guidato da Matteo Salvini. " Matteo Salvini , più ancora di Giorgia Meloni, è noto fra i gruppi conservatori a DC. Lo abbiamo incontrato quando è venuto da ministro, abbiamo parlato di flat tax". Già, la flat tax, sospira.