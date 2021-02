Gioco legale | imprenditori in piazza a Roma e Milano | ' Fateci riaprire | almeno in zona gialla'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) È prevista per oggi una manifestazione dei proprietari di sale scommesse , sale giochi e sale bingo, per protestare contro le mancate riaperture dopo quasi quattro mesi di chiusura. Dallo scorso 26 ...

Dallo scorso 26 ottobre infatti, per via dei vari dpcm per arginare i contagi da coronavirus, gli esercizi legati alhanno chiuso i battenti: e gli esercenti sono scesi in piazza per ...Una doppia chiusura (considerando anche quella durante il primo lockdown) che ha letteralmente messo in ginocchio il settore delin Italia, che contava 150mila lavoratori nel 2019 e che ...Con un'interrogazione al Mef, i deputati di Forza Italia chiedono la fine delle discriminazioni operate da banche o compagnie assicurative nei confronti delle attività di gioco legale.Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...