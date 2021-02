Giffoni Valle Piana, fruttivendolo gestiva market della droga (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutofruttivendolo come professione ufficiale ma ufficiosamente gestore di un supermarket della droga a Giffoni Valle Piana. Con questa accusa finisce ai domiciliari C.F., 36 anni, pluripregiudicato per reati già relativi allo spaccio di droga e trovato in possesso nella sua abitazione a Giffoni Valle Piana di diverse dosi di droga di differente tipo. In particolare i carabinieri che hanno effettuato l’operazione lo hanno trovato in possesso di sei dosi di eroina, dieci di cocaina, flaconi di metadone e diecimila euro in contanti. Tutto è stato sottoposto a sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocome professione ufficiale ma ufficiosamente gestore di un super. Con questa accusa finisce ai domiciliari C.F., 36 anni, pluripregiudicato per reati già relativi allo spaccio die trovato in possesso nella sua abitazione adi diverse dosi didi differente tipo. In particolare i carabinieri che hanno effettuato l’operazione lo hanno trovato in possesso di sei dosi di eroina, dieci di cocaina, flaconi di metadone e diecimila euro in contanti. Tutto è stato sottoposto a sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

tvoggi : AVEVA REALIZZATO UN MARKET DELLA DROGA IN CASA, ARRESTATO 35ENNE FRUTTIVENDOLO Nel corso della notte, durante mirat… - radioalfa : 10mila euro in contanti e supermarket della droga in un'abitazione a Giffoni Valle Piana - salernotoday : Covid-19, muore 76enne di Polla: i casi negli altri comuni - VoceDiStrada : Giffoni Valle Piana. Nonno Antonio, al volante a cento anni - salernotoday : Covid-19, tre studenti positivi al tampone: i casi negli altri comuni -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni Valle Covid - 19, muore 76enne di Polla: i casi negli altri comuni A Pagani i nuovi positivi sono 10, ad Agropoli, Sapri e Giffoni Valle Piana un solo contagio, mentre a Giffoni Sei Casali 2. Tre i casi ad Altavilla Silentina e 4 a Siano. Un decesso Presso l'...

Giffoni: festeggia 100 anni e gli rinnovano la patente Giffoni Valle Piana . 'A distanza di poche settimane dal secolo di vita festeggiato da Salvatore Faino, questa mattina abbiamo celebrato il traguardo dei 100 anni tagliato da Antonio Di Martino. A lui ...

Giffoni Valle Piana, spaccio di droga: arrestato 34enne pregiudicato StileTV Giffoni Valle Piana, fruttivendolo gestiva market della droga Fruttivendolo come professione ufficiale ma ufficiosamente gestore di un supermarket della droga a Giffoni Valle Piana. Con questa accusa finisce ai domiciliari C.F., 36 anni, pluripregiudicato per re ...

Lotta alla droga, arrestato 35enne di Giffoni Valle Piana Di giorno fruttivendolo e di notte spacciatore: i Carabinieri di Giffoni Valle Piana hanno smantellato un vero e proprio supermerket della droga, gestito da un 35enne del posto, pluripregiudicato. L’u ...

A Pagani i nuovi positivi sono 10, ad Agropoli, Sapri ePiana un solo contagio, mentre aSei Casali 2. Tre i casi ad Altavilla Silentina e 4 a Siano. Un decesso Presso l'...Piana . 'A distanza di poche settimane dal secolo di vita festeggiato da Salvatore Faino, questa mattina abbiamo celebrato il traguardo dei 100 anni tagliato da Antonio Di Martino. A lui ...Fruttivendolo come professione ufficiale ma ufficiosamente gestore di un supermarket della droga a Giffoni Valle Piana. Con questa accusa finisce ai domiciliari C.F., 36 anni, pluripregiudicato per re ...Di giorno fruttivendolo e di notte spacciatore: i Carabinieri di Giffoni Valle Piana hanno smantellato un vero e proprio supermerket della droga, gestito da un 35enne del posto, pluripregiudicato. L’u ...