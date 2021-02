Gianluca Vinci vota no a Draghi e lascia la Lega: «Da oggi la mia famiglia è Fratelli d’Italia» (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Ho deciso di votare no a questo governo e non far parte di una maggioranza variopinta dove tutti odiano tutti ma si sta uniti, si danno nuove cariche e si cambiano i programmi della legislatura senza mai andare al voto». Lo scrive il deputato leghista, Gianluca Vinci, in un post su Facebook, spiegando così il suo voto contro il governo Draghi, annunciando di essere passato con Fratelli d’Italia. «Il mio no non è stato una scelta, ma un atto dovuto, rispettoso del mandato ricevuto dagli elettori che alle elezioni hanno votato per avere un’alternativa alla Sinistra. Ritengo fondamentale che gli elettori di centrodestra non siano traditi e che abbiano una rappresentanza in Parlamento che porti avanti i loro valori e le loro idee». Gianluca ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Ho deciso dire no a questo governo e non far parte di una maggioranza variopinta dove tutti odiano tutti ma si sta uniti, si danno nuove cariche e si cambiano i programmi della legislatura senza mai andare al voto». Lo scrive il deputato leghista,, in un post su Facebook, spiegando così il suo voto contro il governo, annunciando di essere passato con. «Il mio no non è stato una scelta, ma un atto dovuto, rispettoso del mandato ricevuto dagli elettori che alle elezioni hannoto per avere un’alternativa alla Sinistra. Ritengo fondamentale che gli elettori di centrodestra non siano traditi e che abbiano una rappresentanza in Parlamento che porti avanti i loro valori e le loro idee»....

