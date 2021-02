Giampiero Riccioli è stato arrestato dopo il ritrovamento dei cadaveri di Alessandro e Luigi nelle sue terre (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arrestato a Pachino Giampiero Riccioli, il datore di lavoro di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino indagato per omicidio. Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, in onda il 17 febbraio 2021, Federica Sciarelli ha più volte cercato di capire come fosse stato possibile che l’uomo sia riuscito a scappare mentre intorno a lui c’erano decine di poliziotti. E’ anche vero che al momento del ritrovamento dei fatti, Riccioli era ancora un uomo libero. La sua volontà di fuga potrebbe dimostrare il coinvolgimento nell’omicidio di Luigi e Alessandro. Servirà il test del dna per la conferma ma è chiaro che i due cadaveri ritrovati nella villa dove i due giovani campani lavoravano, siano proprio i loro, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arrea Pachino, il datore di lavoro diCerreto eSabatino indagato per omicidio. Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, in onda il 17 febbraio 2021, Federica Sciarelli ha più volte cercato di capire come fossepossibile che l’uomo sia riuscito a scappare mentre intorno a lui c’erano decine di poliziotti. E’ anche vero che al momento deldei fatti,era ancora un uomo libero. La sua volontà di fuga potrebbe dimostrare il coinvolgimento nell’omicidio di. Servirà il test del dna per la conferma ma è chiaro che i dueritrovati nella villa dove i due giovani campani lavoravano, siano proprio i loro, ...

