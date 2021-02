Gf Vip, televoto sospeso fra Giulia Salemi e Stefania Orlando. La rivolta del web (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip è stato bloccato il televoto per determinare l?eliminata della prossima puntata fra Giulia Salemi e Stefanio Orlando. Il servizio che permetteva di votare online... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip è stato bloccato ilper determinare l?eliminata della prossima puntata frae Stefanio. Il servizio che permetteva di votare online...

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, sospeso il televoto tra #GiuliaSalemi e #StefaniaOrlando: ecco perché #tZvip - sweetrosmello : RT @trash_italiano: #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - natale_sara : RT @trash_italiano: #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - vip_erella : RT @spadavigile: Vi abbiamo detto PER MESI del televoto falsato, dei voti esteri, dei bot e degli account falsi ma voi ve ne siete STRAFREG… -