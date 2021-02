Gf Vip | televoto sospeso fra Giulia Salemi e Stefania Orlando La rivolta del web

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - zazoomblog : GF Vip 5 Samantha De Grenet verrà espulsa? Ecco perché il televoto è stato sospeso - #Samantha #Grenet #verrà… - infoitcultura : GF Vip, televoto sospeso: l'ipotesi di un provvedimento disciplinare - infoitcultura : GF Vip, Salemi e Orlando: televoto interrotto - infoitcultura : GF Vip, televoto sospeso tra Giulia-Stefania. Provvedimento per De Grenet? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip televoto

Grande Fratellosospeso a causa di un'imminente Squalifica? Stefania Orlando e Giulia Salemi , due tra le concorrenti più amate e discusse della quinta edizione del Grande Fratello,...... in nomination con lei nella Casa del Grande Fratellodallo scorso lunedì sera.bloccato, lo staff di Giulia Salemi interviene Noi non sappiamo chi fosse in vantaggio fra Giulia e ...Il GF Vip 2021 sta volgendo al termine ma molte sono ancora le dinamiche che si stanno creando all'interno della casa: alcune anticipazioni di ciò che accadrà nella diretta del 19 Febbraio.“Il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso”, ha comunicato il GF Vip creando scompiglio tra i fan del programma, che ovviamente si sono immediatamente chiesti a cosa fosse dovuta questa ...