GF Vip, perché il televoto è stato sospeso? Parla Gabriele Parpiglia (Di giovedì 18 febbraio 2021) GF Vip, perché il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stato sospeso? Parla Gabriele Parpiglia, ecco cosa è successo. Sono ore di vero caos, quelle che stanno vivendo i telespettatori del GF Vip. Telespettatori che, da lunedì sera, sono impegnati a salvare il proprio concorrente preferito, attraverso il consueto televoto. Una sfida tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 18 febbraio 2021) GF Vip,iltra Stefania Orlando e Giulia Salemi è, ecco cosa è successo. Sono ore di vero caos, quelle che stanno vivendo i telespettatori del GF Vip. Telespettatori che, da lunedì sera, sono impegnati a salvare il proprio concorrente preferito, attraverso il consueto. Una sfida tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fu_n_n_y : @ciaoami68808239 @vip_erella Ma dai, sii obbiettiva, l'odio social che c'è nei confronti di Tommy è uguale a quello… - fu_n_n_y : @ciaoami68808239 @vip_erella Il punto è che non sono squalificabili perché creare inutile caos? Ma lo capite che fa… - 9kkidras : livello di maturità: sto unfollowando tutti i vip su instagram perchè non mi seguono ma tanto un giorno mi seguiranno tutti - vip_erella : RT @makeshiftso: se domani fanno un televoto flash dobbiamo essere veramente compatti per salvare stefania perchè è vero che siamo tanti ma… - Rikostituente : RT @mariahsbubble: Ovviamente Antonella Elia non verrà riconfermata come opinionista per il prossimo GF VIP perché troppo scheggia impazzit… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip perché Giulia Salemi Vs Stefania Orlando, televoto bloccato/ Il web esplode 'Tutto truccato' ...è forse uno dei televoti più ardui e difficili di tutta questa edizione del Grande Fratello Vip . ... C'è però chi sospetta che il televoto stia per essere annullato perché al posto di una tra la Salemi ...

GF Vip, Guenda Goria: 'Nessun attacco a Tommaso e Stefania' ...Guenda e i fan del GF VIP? Nel confronto andato in onda lo scorso lunedì, abbiamo visto una Maria Teresa sul piede di guerra in cui raccontava di essere scappata dalla casa dopo l'eliminazione perché ...

Un topo bianco nella Casa del Gf Vip? La contessa De Blanck: “Non era una piuma, era in camera mia ” Tv Fanpage ...è forse uno dei televoti più ardui e difficili di tutta questa edizione del Grande Fratello. ... C'è però chi sospetta che il televoto stia per essere annullatoal posto di una tra la Salemi ......Guenda e i fan del GF? Nel confronto andato in onda lo scorso lunedì, abbiamo visto una Maria Teresa sul piede di guerra in cui raccontava di essere scappata dalla casa dopo l'eliminazione...