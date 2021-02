GF Vip | colpo di scena! Sospeso il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando Cosa sta succedendo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Un giorno alla puntata del venerdì del Grande Fratello Vip ed esplode il caso delche vedeuna contro l’altra. Una notizia chenon si aspettava al punto di essere vittima di un forte crollo emotivo subito dopo la diretta di lunedì 15 febbraio.aveva già reso noto il suo dispiacere in merito. Poi nella notte non ce l’aveva più fatta. Era scoppiata a piangere davanti a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. “Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato e mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni”, aveva detto singhiozzando.ha sofferto più di tutti il voto di Rosy: “Per Rosalinda ...

Feffe1992 : RT @trashtvstellare: Grande Fratello Vip, colpo di scena: eliminata Maria Teresa Ruta. Guenda Goria s'infuria (VIDEO) #GFVIP #MariaTeresaRu… - Feffe1992 : RT @trashtvstellare: Grande Fratello Vip, colpo di scena: eliminata Maria Teresa Ruta. Guenda Goria s'infuria (VIDEO) #GFVIP - DSpettacolo : Giacomo Urtis, ex concorrente del GF Vip, ha cambiato la sua vita dopo aver avuto un colpo di fulmine in aeroporto.… - zazoomblog : Giulia Salemi colpo di scena nella notte al GF Vip: «Alla fine è successo» - #Giulia #Salemi #colpo #scena #nella… - GossipItalia3 : Giulia Salemi, colpo di scena nella notte al GF Vip: «Alla fine è successo» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Vip colpo

GF, Rosalinda in crisi, scoppia in lacrime: 'Voglio andare via', forte momento di sconforto ... e al fianco di Rosalinda abbiamo ritrovato Andrea Zenga, edi scena, fra i due è scattato un ...L'uscita di scena dal GFdi Maria Teresa Ruta è stata un verodi scena. Uscita, per volere del pubblico, che era stata anticipata da un violento scontro a distanza con Cristiano Malgioglio. La puntata precedente all'...GF Vip, Rosalinda scoppia in lacrime improvvisamente, ricevendo dai suoi compagni un grande appoggio: cos'è successo.Dopo la Nomination di massa a Giulia Salemi, Stefano Sala si schiera dalla parte della concorrente del Grande Fratello Vip.