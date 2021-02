GF Vip Anticipazioni: Giulia Salemi a Rischio Eliminazione! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un’altra diretta del Grande Fratello Vip è alle porte e un altro concorrente perderà la sua occasione di arrivare in finale. Nel corso della puntata infatti, ci sarà spazio per una nuova eliminazione dal programma e, questa volta, a essere a Rischio è Giulia Salemi. Scopriamo i dettagli! Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello, le concorrenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sono state Giulia Salemi e Stefania Orlando. Le due gieffine sono quindi finite al televoto, al termine del quale si decreterà il prossimo Vip eliminato dal reality. Una sfida di fuoco, tra due concorrenti molto amate. Sebbene Giulia Salemi sia molto forte sui social e possa contare su un elevato numero di ammiratori, Stefania Orlando è molto amica di Tommaso Zorzi, il ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un’altra diretta del Grande Fratello Vip è alle porte e un altro concorrente perderà la sua occasione di arrivare in finale. Nel corso della puntata infatti, ci sarà spazio per una nuova eliminazione dal programma e, questa volta, a essere a. Scopriamo i dettagli! Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello, le concorrenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sono statee Stefania Orlando. Le due gieffine sono quindi finite al televoto, al termine del quale si decreterà il prossimo Vip eliminato dal reality. Una sfida di fuoco, tra due concorrenti molto amate. Sebbenesia molto forte sui social e possa contare su un elevato numero di ammiratori, Stefania Orlando è molto amica di Tommaso Zorzi, il ...

Rojname_com : Stasera in tv, GF Vip: Giuliano entra nella casa per Rosalinda? Anticipazioni [Yahoo] - infoitcultura : Stasera in tv, Gf Vip: Zenga e Rosalinda mai così vicini, Giuliano entra in casa? Anticipazioni - infoitcultura : Anticipazioni GF Vip: terzo finalista e straordinario ritorno - infoitcultura : Stasera in tv, i programmi di oggi lunedì 15 febbraio: c'è il Gf Vip: le anticipazioni - infoitcultura : Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata 15 febbraio 2021 -