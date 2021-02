Germania, uomo condannato al pagamento di 1.750 euro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto è partito dal un messaggio di posta elettronica inviato dall’uomo alla scuola della figlia. Padre ascolta conversazione tra figlia e insegnante: condannato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto è partito dal un messaggio di posta elettronica inviato dall’alla scuola della figlia. Padre ascolta conversazione tra figlia e insegnante:su Notizie.it.

lextumusa : @TeresaBellanova Grazie de che??? Non giudico Draghi come uomo lo disprezzo come politico pervenuto. Prova fastidio… - PMassimo51 : @Davide79376921 @fattoquotidiano Come mai da fascioleghista approvi la cultura dei violenti contro un uomo che guar… - History61186776 : Sono quelli dell’uomo di Neandertal, dal nome della valle di Nearder in Germania dove Johann Fuhlrott li ha recuper… - PesteDella : In Germania,Messico, Austria e Danimarca non è vietato tentare di evadere di prigione.Viene riconosciuto come un is… - YanezMagazine : 'Scappa, scappa monellaccio, sennò viene l’uomo nero, col suo lungo coltellaccio, per tagliare a pezzettini… propri… -