Genoa | rinascita Zappacosta | “Mio padre mi ha insegnato a non mollare mai Qui sto davvero bene…”

C'è anche lo zampino di Davide Zappacosta nella "rinascita" del Genoa con la cura Ballardini. Dopo aver affrontato un periodo davvero grigio della sua carriera, tra in fortuni e Covid, l'esterno ex Chelsea sta dando il suo contributo al Grifone. Il ritorno alla forma migliore del classe 1992 e i risultati dei rossoblù stanno andando a braccetto e le cose non potrebbero andare meglio come da lui stesso confermato a Il Secolo XIX. "Qui mi sto trovando benissimo, non sono mai stato in una città di mare e devo dire che onestamente l'idea mi piace molto", ha esordito Zappacosta.

