Garmin Enduro | lo smartwatch dedicato agli sport estremi

Durante un evento di lancio tenuto in streaming, Garmin ha appena annunciato l'arrivo sul mercato di un nuovo sportwatch dedicato agli amanti degli sport estremi, il Garmin Enduro. Pensato per i cosiddetti ultra-runner, promette un'incredibile resistenza a tutto tondo, a partire dalla costruzione che segue dei rigidi standard militari fino alla batteria dall'incredibile durata. Il Garmin Enduro è il primo prodotto dell'azienda pensato nello specifico per gli atleti estremi. Lo smartwatch è disponibile in due versioni con cassa in acciaio o titanio dal diametro di 51mm ed un cinturino in nylon elasticizzato che permette una miglior aderenza al polso anche in caso di sollecitazioni ...

