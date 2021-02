GameStop e l' altalena azionaria | il noto YouTuber Keith Gill accusato di ' condotta ingannevole e manipolativa'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L'aumento del prezzo delle azioni diil mese scorso è stato lodato da alcuni come una rivoluzione dei piccoli investitori contro gli squali di Wall Street. Ma come tutte le rivoluzioni, la testa di qualcuno deve rotolare e quel qualcuno sembra avere un nome. Lo studio legale statunitense Hagens Berman ha intentato un'azione legale collettiva controPatrick, MML Investors Services e Massachusetts Mutual Life Insurance Company. Il popolarealtrimenticome "Roaring Kitty", è stato indicato come una delle voci più influenti nel subreddit di WallStreetBets, che ha stimolato la frenesia del trading diil mese scorso. "ha causato enormi perdite non solo a coloro che hanno acquistato contratti di opzione, ma anche a coloro che ...

Eurogamer_it : Keith Gill, colui che ha iniziato l'altalena azionaria di #GameStop' ora accusato di 'condotta ingannevole'.

Resta volatile, il titolo simbolo della guerra dei piccoli investitori, attualmente in ... Le vendite penalizzano Enel , - 1,29%, al termine di una seduta inall'indomani della ...Ancora una seduta caratterizzata da forte volatilità per(+2,68%). Giornata brillante per ... InAmazon.com ( - 2%): il numero uno del colosso dell'e - commerce, Jeff Bezos, abbia ...Una moneta virtuale nata per scherzo, con un cane come logo, è al centro della speculazione dei piccoli trader che hanno portato in alto Gamestop. Anche il patron di Tesla ci crede: "E' la valuta del ...Melvin, hedge fund che aveva posizioni ribassiste sul titolo di GameStop, ha perso il 53% solo in gennaio. Un rischio anche per i risparmiatori individuali ...