Galliani | «Se pensiamo solo all’ultima partita il Milan sarebbe un disastro»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Intervistato da Sky Sport, Adriano, ad del Monza, ha così parlato della stagione vissuta dal. Dopo la Spezia ora c’è la trasferta di Belgrado Intervistato da Sky Sport, Adriano, ad del Monza, ha così parlato della stagione vissuta dal: «Si parladell’ultima sconfitta del Monza ma noncorretto farlo altrimenti si dovrebbe dire che anche Juventus esono un. L’ultimo weekend è stato molto triste per il mio cuore, non è assolutamente cambiato nulla perché quando lavoravo per i rossoneri chiedevo del Monza, ora faccio lo stesso con il». SPEZIA E BELGRADO – «Ho sofferto per la non bella sconfitta contro lo Spezia ma non ci si deve ricordaredella ...