Galli | “Ospedale invaso da nuove varianti” Ma il Sacco smentisce il suo infettivologo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Infettivologhi? Parlano come se fossero “guru” ai quali prestare ascolto, come sacerdoti che professano verità assolute e lo fanno in un momento così delicato nel peggiore dei modi, con le peggiori conseguenze sull’opinione pubblica. Trasmissioni televisive, libri, canali social: sono numerosi gli strumenti che dall’inizio della pandemia sono stati utilizzati dagli esperti del settore per veicolare le proprie visioni e previsioni sul Covid e sull’espansione dei contagi. Chi la vede nera, chi bianca, chi a strisce, chi a pois. Ma siamo sicuri che esprimano delle opinioni sulla base di dati e procedure scientificamente e statisticamente valide e che quindi si limitino alle proprie competenze senza sbilanciarsi con valutazioni politiche che in realtà non competono a loro? È risaputo che le loro comunicazioni spesso abbiano provocato allarmismo infondato nell’opinione pubblica. Si ...