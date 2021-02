Gaia e Camilla | nuovo dettaglio | “Quella notte a Corso Francia stavano facendo una gara di sorpassi”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)erano sulle strisce pedonali quando sono state investite. Pietro Genovese ha travolto le due ragazze mentre erano “sulle strisce pedonali, nel tratto della terza corsia di sinistra di, dopo che queste avevano iniziato l’attraversamento con il verde pedonale ma si erano fermate per aver notato alla loro sinistra provenire dal precedente semaforo ad alta velocità tre auto impegnate, di fatto in unadi, che non accennavano a rallentare”. Lo scrive il gip di Roma nella motivazioni della sentenza con cui il 19 dicembre sha condannato ad 8 anni di carcere Pietro Genovese per l’omicidio stradale di. “La motivazione della sentenza di condanna di Pietro Genovese è una conferma ...

Il commento dei legali diSoddisfatti delle dichiarazioni del giudice i legali delle giovani, i quali hanno in seguito affermato: 'La motivazione della sentenza è una conferma netta ...Per quanto riguarda il comportamento tenuto daprima della tragedia non ci sono dubbi: entrambe attraversavano con il semaforo verde sulle strisce pedonali . "Ricordo come nei giorni ...La velocità, l’uso del cellulare, l’imprudenza, la guida sotto gli effetti di alcol e i precedenti che non sono serviti a Pietro ...Le motivazioni della sentenza depositata ieri dal Gup non lasciano dubbi: la totale responsabilità dell'incidente è da attribuire a Pietro Genovese ...