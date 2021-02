(Di giovedì 18 febbraio 2021) he ad id=”445341? “Purtroppo sappiamo di dover convivere con questa pandemia, ma la speranza è che possa esserci una partecipazione almeno in termini di proporzione. L’auspicio ideale potrebbe essere arrivare al 30% della capienza”. Questo l’auspicio del presidente della Federcalcio,in vista di, match inaugurale degli Europei nella cornice dello stadio Olimpico. Intervistato da Fanpage,è soddisfatto del percorso degli azzurri di Mancini: “L’ha una Nazionale di cui essere fieri, ma soprattutto una Nazionale che ha riconsegnato un grande entusiasmo ai nostri tifosi. E al di là di questo, oggi c’è una Federazione che ha recuperato la centralità mancata per tanti anni”. E sulla possibilità di riaprire gli stadi partendo dai vaccinati: “Sì, ...

Virgilio Sport

Quando nell'ottobre del 2018 venne indicato in modo quasi unanime come nuovo presidente della Federcalcio,aveva una missione su tutte: riportare il movimento calcistico italiano, reduce dalla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali in Russia, lì dove la storia l'aveva sempre ...Se l'uscente, simbolo dell'establishment dell'industria e del sistema calcio, o lo sfidante Cosimo Sibilia, il sindacalista dei "poveri" che amano il calcio e che vorrebbero rompere ...Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervistato da Fanpage.it ha regalato la sua visione dell'immediato futuro del calcio: dal ritorno dei tifosi allo stadio, in ottica di Euro 2020, ...Le dichiarazioni di Gabriele Gravina: "Per Italia-Turchia spero nell'Olimpico aperto al 30%. Fondi? Bisogna riflettere in modo organico" ...