Funerali Cutolo, Libera contro le mafie a iNews24: "È un delinquente ma rispettiamo il prefetto"

"Con il massimo rispetto per la vita e anche per la morte, si sta parlando pur sempre di un delinquente. Abbiamo piena fiducia nel prefetto di Napoli, e deciderà sicuramente al meglio", dice Fabio Giuliani, referente regionale di Libera contro le mafie in Campania, in merito ai Funerali di Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova Camorra

