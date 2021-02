Friedman mai più ospite a Rai1 dopo le parole su Melania Trump. L’annuncio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giornalista Alan Friedman, dopo le parole su Melania Trump, non sarà più ospite della prima rete italiana. L’annuncio arriva dal direttore Stefano Coletta. Tutti i dettagli Che ci sarebbero stati degli sviluppi lo si era capito fin da subito. Ora è ufficiale. Alain Friedman non sarà più ospite delle trasmissioni di Rai Uno. A L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giornalista Alanlesu, non sarà piùdella prima rete italiana.arriva dal direttore Stefano Coletta. Tutti i dettagli Che ci sarebbero stati degli sviluppi lo si era capito fin da subito. Ora è ufficiale. Alainnon sarà piùdelle trasmissioni di Rai Uno. A L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

