Freddo anomalo tra Africa e Medio Oriente: NEVE fin su Gerusalemme, video (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'irruzione fredda dalla Russia, dopo aver coinvolto l'Italia e i Balcani, ha spostato il proprio raggio d'azione tra Grecia e Turchia, sfondando anche sull'Africa nord-orientale. L'isoterma di zero gradi a 1500 metri è arrivata fino a latitudini tropicali Africane, facendo crollare le temperature sul deserto. NEVE caduta su GerusalemmeIl flusso gelido ha portato la NEVE fin sulle alture di Cipro e per ultime anche le aree del Medio Oriente affacciate sull'est del Mediterraneo. Rovesci di NEVE fino a quote localmente molto basse sono giunte in Siria, in Libano, in Giordania ed Israele. Come era nelle attese, la NEVE nella giornata di mercoledì 17 febbraio ha fatto la comparsa anche su Gerusalemme, grazie a temporali ...

