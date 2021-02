Francia: Macron annuncia misure con cyber attacchi, 1 mld per lotta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parigi, 18 feb. (Adnkronos) - La Francia parte in 'guerra' contro gli attacchi informatici che si stanno moltiplicando in questi mesi e che hanno preso di mira in particolare gli ospedali transalpini. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha annunciato oggi "un miliardo di euro di investimenti" per mettere in campo delle misure di contrasto a un fenomeno che sta dilagando Oltralpe. "La nostra strategia di rafforzamento della nostra cyber sicurezza sarà accelerata perché dobbiamo fare di più e più rapidamente", sottolinea Macron che oggi ha avuto una riunione in videoconferenza con gli ospedali del nord ovest di Villefranche-sur-Saone che comprendono gli stabilimenti di Gleizé, Tarare e Trévoux e Dax, che nei giorni scorsi hanno subito tutti degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parigi, 18 feb. (Adnkronos) - Laparte in 'guerra' contro gliinformatici che si stanno moltiplicando in questi mesi e che hanno preso di mira in particolare gli ospedali transalpini. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuelhato oggi "un miliardo di euro di investimenti" per mettere in campo delledi contrasto a un fenomeno che sta dilagando Oltralpe. "La nostra strategia di rafforzamento della nostrasicurezza sarà accelerata perché dobbiamo fare di più e più rapidamente", sottolineache oggi ha avuto una riunione in videoconferenza con gli ospedali del nord ovest di Villefranche-sur-Saone che comprendono gli stabilimenti di Gleizé, Tarare e Trévoux e Dax, che nei giorni scorsi hanno subito tutti degli ...

