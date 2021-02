FOTO – TiBus | lavoratori in ansia ma pandemia e elezioni congelano trasferimento

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La riqualificazione dello strategico quartiere Tiburtina prevede(rebbe), dopo l’apprezzato abbattimento della tangenziale, il meno convincente decentramento del. Ad Anagnina sarebbe previsto lo spostamento del capolinea per i bus provenienti da sud. Passaggio che impoverirebbe l’economia di Tiburtina, rendendo la zona un po’ meno strategica. Ilè, da decenni, il punto di riferimento di chi arriva/parte in bus. Nell’ultimo Natale senza Covid, vi transitarono 800 viaggiatori. In media i transiti annuali si attestavano sugli 8 milioni. Posizionato a poche decine di metri dal capolinea Atac e dalla metro, è il punto di arrivo logisticamente ideale per pendolari anche extraregionali, per Sapienza, utenti dell’Umberto I e per chiunque debba arrivare in centro. Inoltre dà lavoro, permettendo il sostentamento di centinaia di famiglie. Tra i ...