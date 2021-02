Foto dal primo giorno del governo Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) La politica imita i meme più di quanto i meme non imitino questa pazza politica, verrebbe da pensare sfogliando gli scatti raccolti ieri durante il voto di fiducia in Senato al governo Draghi. Un racconto per immagini osservando il quale è difficile non lasciarsi andare a maliziose congetture su retroscena, possibili scambi di battute e divertenti allusioni che un così eterogeneo e variopinto campione di ministri – espressione di un’altrettanto composita rappresentanza parlamentare che sostiene il governo dell’ex presidente della Banca centrale europea – stuzzica nelle menti dei maligni. Cosa si saranno detti Andrea Orlando, neo ministro del lavoro, e l’omologa Erika Stefani della Lega, cui è stato affidato il ministero per le Disabilità? E cosa avrà provato Luigi di Maio, per la terza volta ministro degli Esteri di tre diverse ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) La politica imita i meme più di quanto i meme non imitino questa pazza politica, verrebbe da pensare sfogliando gli scatti raccolti ieri durante il voto di fiducia in Senato al. Un racconto per immagini osservando il quale è difficile non lasciarsi andare a maliziose congetture su retroscena, possibili scambi di battute e divertenti allusioni che un così eterogeneo e variopinto campione di ministri – espressione di un’altrettanto composita rappresentanza parlamentare che sostiene ildell’ex presidente della Banca centrale europea – stuzzica nelle menti dei maligni. Cosa si saranno detti Andrea Orlando, neo ministro del lavoro, e l’omologa Erika Stefani della Lega, cui è stato affidato il ministero per le Disabilità? E cosa avrà provato Luigi di Maio, per la terza volta ministro degli Esteri di tre diverse ...

MediasetTgcom24 : Bergamo, supereroi si calano dal tetto dell'ospedale per salutare i bimbi ricoverati #bergamo… - G0ldenKore : @dianusis Eh- Teoricamente le foto che girano sono quelle dal giappone ma?? Com è possibile che nessuno abbia pullato jinie???? - BarbaraFantechi : RT @nicoyatta: Abbraccio Antonio Parisi attivista del movimento LGBT friulano e organizzatore dell’FVG pride a Udine nel 2017 che vedete in… - stillhateyouu : raga io non sono la mia icon peró sono a tanto così ???? dal mettere una mia foto - marcobrembati : @fatina909 @bellissima2021 ma da dove l'hai fatta la foto... dal lido di villa olmo? -

Ultime Notizie dalla rete : Foto dal Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 18 febbraio: Genoveva in pericolo? In realtà il diplomatico non vuole interrompere la relazione ma è stato richiamato dal re di nuovo ... fuori di sè, l'accusa di averle rubato la foto di Mateo. La Salmeron, però, non ha fatto nulla e ...

Rihanna, la FOTO in topless con ciondolo Indù dà scandalo in India. Le accuse: 'Offende la nostra religione' ... infatti, Rihanna si è fatta fotografare in topless con il seno coperto dal braccio e con un ... Ecco nella nostra gallery la foto dello scandalo e altre della sensualissima Rihanna

Draghi al Senato - LE FOTO Agenzia ANSA Panetta fonda Strand Advisory Rocco Panetta, attraverso il veicolo Ptp specializzato in servizi Dpo, ha creato una società di consulenza internazionale assieme a tre specialisti del ...

Foto dal primo giorno del governo Draghi Scene da un futuro che appena tre settimane fa sembrava impossibile, tra esponenti di PD e Lega spalla a spalla nel governo, scambi di caramelle, ghigni sotto le mascherine e fitti conciliaboli tra Dr ...

In realtà il diplomatico non vuole interrompere la relazione ma è stato richiamatore di nuovo ... fuori di sè, l'accusa di averle rubato ladi Mateo. La Salmeron, però, non ha fatto nulla e ...... infatti, Rihanna si è fatta fotografare in topless con il seno copertobraccio e con un ... Ecco nella nostra gallery ladello scandalo e altre della sensualissima RihannaRocco Panetta, attraverso il veicolo Ptp specializzato in servizi Dpo, ha creato una società di consulenza internazionale assieme a tre specialisti del ...Scene da un futuro che appena tre settimane fa sembrava impossibile, tra esponenti di PD e Lega spalla a spalla nel governo, scambi di caramelle, ghigni sotto le mascherine e fitti conciliaboli tra Dr ...