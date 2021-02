Forza Italia, Vittorio Acocella chiarisce: “Non lascio, non ho neanche ruoli” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’organizzatore Vittorio Acocella fa sapere di non aver lasciato Forza Italia. “Non ho neanche ruoli. Ma come ho scritto ho difficoltà a sostenere un Governo insieme a chi ci sputava addosso”, scrive l’ingegnere in tarda mattinata di giovedì 18 febbraio dopo aver letto l’articolo di questo giornale. Probabilmente si tratta del classico caso del passo fatto troppo lungo (per essere corto) o troppo corto (per essere lungo). Eppure tutto lasciava ipotizzare l’abbandono dopo la disillusione. Il 12 febbraio, l’ingegnere Vittorio Acocella pubblicamente affermava: “Dopo le prime due ore di riflessione sulla lista dei ministri la consapevolezza che il partito che ho sostenuto per anni voterà la fiducia al governo con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’organizzatorefa sapere di non aver lasciato. “Non ho. Ma come ho scritto ho difficoltà a sostenere un Governo insieme a chi ci sputava addosso”, scrive l’ingegnere in tarda mattinata di giovedì 18 febbraio dopo aver letto l’articolo di questo giornale. Probabilmente si tratta del classico caso del passo fatto troppo lungo (per essere corto) o troppo corto (per essere lungo). Eppure tutto lasciava ipotizzare l’abbandono dopo la disillusione. Il 12 febbraio, l’ingegnerepubblicamente affermava: “Dopo le prime due ore di riflessione sulla lista dei ministri la consapevolezza che il partito che ho sostenuto per anni voterà la fiducia al governo con ...

