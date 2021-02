Forza Italia a pezzi. Ilardi va con Enzo Napoli, Acocella saluta: “Mai con chi ci sputava addosso” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno-Roma: la distanza ferroviaria è coperta in 85 minuti, quella politica in Forza Italia in qualche anno… luce. Mentre a piazza Colonna il partito di Berlusconi entra dalla porta principale nel governo-Draghi con il trio di neo-ministri Gelmini-Brunetta-Carfagna, a piazza Portanova si contano addii (fatte le debite proporzioni) altrettanto pesanti. A Roma Forza Italia incassa e vince secondo la logica dell’unità nazionale; a Salerno paga e perde, verosimilmente, sull’onda lunga della debacle alle regionali. A lasciare un partito ridotto al minimo consensi sono il candidato alle ultime europee Antonio Ilardi (foto in alto) e l’organizzatore storico Vittorio Acocella. Le analisi politiche non sono sovrapponibili ma la porta che si apre sull’uscita è la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno-Roma: la distanza ferroviaria è coperta in 85 minuti, quella politica inin qualche anno… luce. Mentre a piazza Colonna il partito di Berlusconi entra dalla porta principale nel governo-Draghi con il trio di neo-ministri Gelmini-Brunetta-Carfagna, a piazza Portanova si contano addii (fatte le debite proporzioni) altrettanto pesanti. A Romaincassa e vince secondo la logica dell’unità nazionale; a Salerno paga e perde, verosimilmente, sull’onda lunga della debacle alle regionali. A lasciare un partito ridotto al minimo consensi sono il candidato alle ultime europee Antonio(foto in alto) e l’organizzatore storico Vittorio. Le analisi politiche non sono sovrapponibili ma la porta che si apre sull’uscita è la ...

matteosalvinimi : #Salvini: La fiducia al suo governo, che è convinta, significa dare più forza all'Italia in Europa. “La sovranità a… - matteosalvinimi : #Salvini: Sto incontrando e sentendo al telefono tutti i responsabili di partito, dal Pd ai Cinquestelle, da Forza… - matteosalvinimi : Buon lavoro a Tajani, Bernini, Ronzulli e Ferro: il presidente @berlusconi li ha scelti per Forza Italia come coord… - marcelgiorda : RT @LeoBollino: Ultim'ora è morto il Boss Raffaele Cutolo però abbiamo il suo autista Luigi Cesareo come Senatore in Forza Italia. ????? - DanielePasqua17 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La fiducia al suo governo, che è convinta, significa dare più forza all'Italia in Europa. “La sovranità appa… -