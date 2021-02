“Forse ha litigato con il fidanzato per la vasellina“: Fabio Tuiach e il commento omofobo sull’attivista Lgbt picchiato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonio Parisi è un attivista Lgbt di Trieste. Ha denunciato un’aggressione avvenuta attorno alle 18.30 di martedì nella piazzetta di Rupingrande, sul Carso triestino. Parisi era con altri due amici, uno dei quali è finito anche lui al Pronto Soccorso, quando è stato avvicinato da un gruppo di quattro o più persone: “Preso a calci per com’ero vestito, in tre miravano alla testa”, racconta l’attivista, che spiega di non essere sicuro dei motivi dell’aggressione, ma di non poter escludere l’omofobia, anche per l’atteggiamento del gruppo durante il pestaggio: “Hanno iniziato a fare commenti su come ero vestito. Sono abituato a questo tipo di provocazioni, sul momento ho lasciato perdere. Poi qualche ora dopo, in piazza, mi hanno preso a calci. In tutto il corpo, ma miravano soprattutto alla testa”. Parisi, come si può vedere dalle foto ha la faccia coperta di lividi. Eppure il consigliere ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonio Parisi è un attivista Lgbt di Trieste. Ha denunciato un’aggressione avvenuta attorno alle 18.30 di martedì nella piazzetta di Rupingrande, sul Carso triestino. Parisi era con altri due amici, uno dei quali è finito anche lui al Pronto Soccorso, quando è stato avvicinato da un gruppo di quattro o più persone: “Preso a calci per com’ero vestito, in tre miravano alla testa”, racconta l’attivista, che spiega di non essere sicuro dei motivi dell’aggressione, ma di non poter escludere l’omofobia, anche per l’atteggiamento del gruppo durante il pestaggio: “Hanno iniziato a fare commenti su come ero vestito. Sono abituato a questo tipo di provocazioni, sul momento ho lasciato perdere. Poi qualche ora dopo, in piazza, mi hanno preso a calci. In tutto il corpo, ma miravano soprattutto alla testa”. Parisi, come si può vedere dalle foto ha la faccia coperta di lividi. Eppure il consigliere ...

