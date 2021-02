Formia, ucciso a 17 anni a coltellate. Le amiche: “Abbiamo trovato Romeo pieno di sangue” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Formia, ucciso a 17 anni a coltellate. Le amiche. Formia ha ascoltato i racconti di alcune persone sull’omicidio del diciassettenne Romeo Bondanese, ucciso a coltellate. Alcune ragazze lo hanno visto steso su una panchina prima dell’arrivo dell’ambulanza, così come la mamma di un suo amico, che ha raccontato come il figlio lo abbia visto dopo il ferimento. Un bravo ragazzo, tranquillo, lo chiamavano ‘Piccolo ratto’ per la sua corporatura minuta. A Formia si respira un’aria pesante, la città sul litorale pontino è profondamente scossa dopo i tragici fatti di ieri sera che hanno portato all’accoltellamento e alla morte di un ragazzo di diciassette anni. Ha ascoltato il racconto di alcune persone che ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021)a 17. Leha ascoltato i racconti di alcune persone sull’omicidio del diciassettenneBondanese,. Alcune ragazze lo hanno visto steso su una panchina prima dell’arrivo dell’ambulanza, così come la mamma di un suo amico, che ha raccontato come il figlio lo abbia visto dopo il ferimento. Un bravo ragazzo, tranquillo, lo chiamavano ‘Piccolo ratto’ per la sua corporatura minuta. Asi respira un’aria pesante, la città sul litorale pontino è profondamente scossa dopo i tragici fatti di ieri sera che hanno portato all’accoltellamento e alla morte di un ragazzo di diciassette. Ha ascoltato il racconto di alcune persone che ...

infoitinterno : Futili motivi dietro l'omicidio di Formia: Romeo ucciso con un fendente all'inguine durante una lite finita in riss… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Delitto di #Formia: Romeo, ucciso in una lite per strada. «Soccorsi in ritardo, poteva salvarsi» - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Delitto di #Formia: Romeo, ucciso in una lite per strada. «Soccorsi in ritardo, poteva salvarsi» - RassegnaZampa : Delitto di #Formia: Romeo, ucciso in una lite per strada. «Soccorsi in ritardo, poteva salvarsi» - casarinale58 : RT @TgrRai: Rivedi #BuongiornoItalia del #18febbraio: ?? 17enne ucciso a #Formia (Latina): fermato un coetaneo del ragazzo; ?? #Siracusa, bad… -