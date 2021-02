Formazioni ufficiali Granada-Napoli, Europa League 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Granada-Napoli, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Galvanizzati dal successo in campionato contro la Juventus, nonostante i tanti infortuni e l’emergenza in difesa, i partenopei non vogliono fermarsi. Nonostante l’impegno non sia facile, i favori del pronostico sono dalla parte degli uomini di Gattuso. Fischio d’inizio alle ore 21.00 di giovedì 18 febbraio, queste le scelte dei due tecnici. LE Formazioni ufficiali Granada: In attesa Napoli: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ledi, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di. Galvanizzati dal successo in campionato contro la Juventus, nonostante i tanti infortuni e l’emergenza in difesa, i partenopei non vogliono fermarsi. Nonostante l’impegno non sia facile, i favori del pronostico sono dalla parte degli uomini di Gattuso. Fischio d’inizio alle ore 21.00 di giovedì 18 febbraio, queste le scelte dei due tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.

