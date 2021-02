Football Rock Live, cantanti e calciatori sullo stesso palco a Milano il 24 agosto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il prossimo 24 agosto prenderà vita la prima edizione di Football Rock Live, l’unico concerto – evento che unirà per la prima volta su uno stesso grande palco calciatori e cantanti in duetti emozionanti con finalità charity. L’evento, nato dall’idea del noto agente sportivo Helga Leoni e con la straordinaria direzione artistica di Saturnino, sarà un terzo tempo, una speciale e spettacolare festa che si svolgerà a Milano che diventa così ancora una volta capitale della musica e della solidarietà sportiva; è l’arena civica (stadio Gianni Brera) la location scelta ed opzionata per ospitare la manifestazione in quanto fu teatro dell’esordio assoluto della nazionale di calcio nel 1910. Football Rock ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il prossimo 24prenderà vita la prima edizione di, l’unico concerto – evento che unirà per la prima volta su unograndein duetti emozionanti con finalità charity. L’evento, nato dall’idea del noto agente sportivo Helga Leoni e con la straordinaria direzione artistica di Saturnino, sarà un terzo tempo, una speciale e spettacolare festa che si svolgerà ache diventa così ancora una volta capitale della musica e della solidarietà sportiva; è l’arena civica (stadio Gianni Brera) la location scelta ed opzionata per ospitare la manifestazione in quanto fu teatro dell’esordio assoluto della nazionale di calcio nel 1910....

