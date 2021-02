Fonseca avvisa la Roma: «Con il Braga sfida aperta» – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le parole in conferenza stampa del tecnico della Roma Paulo Fonseca in previsione della partita contro il Braga in Europa League Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Ecco le sue parole. Braga – «Credo che sulla carta tutti ritengano che sia una differenza fra le due squadre ma il Braga può giocarsela alla pari con chiunque. Basta dare un’occhiata ai risultati che ha ottenuto in campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le parole in conferenza stampa del tecnico dellaPauloin previsione della partita contro ilin Europa League Il tecnico dellaPauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il. Ecco le sue parole.– «Credo che sulla carta tutti ritengano che sia una differenza fra le due squadre ma ilpuò giocarsela alla pari con chiunque. Basta dare un’occhiata ai risultati che ha ottenuto in campionato». Leggi su Calcionews24.com

