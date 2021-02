Fondi Lega, chiesto processo immediato per contabili e imprenditore bergamaschi (Di giovedì 18 febbraio 2021) I magistrati di Milano Eugenio Fusco e Stefano Civardi hanno chiesto il processo immediato per i bergamaschi Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i revisori contabili per la Lega in Parlamento, e per l’imprenditore di Casnigo Francesco Barachetti nell’ambito del caso Lombardia Film Commission, Legato alla presunta vendita gonfiata per 800 mila euro di un capannone a Cormano. I tre sono agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, a cui si aggiunge la contestazione di reati fiscali. Sulla richiesta di giudizio immediato il gip Giulio Fanales ha cinque giorni di tempo per decidere. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 febbraio 2021) I magistrati di Milano Eugenio Fusco e Stefano Civardi hannoilper iAlberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i revisoriper lain Parlamento, e per l’di Casnigo Francesco Barachetti nell’ambito del caso Lombardia Film Commission,to alla presunta vendita gonfiata per 800 mila euro di un capannone a Cormano. I tre sono agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, a cui si aggiunge la contestazione di reati fiscali. Sulla richiesta di giudizioil gip Giulio Fanales ha cinque giorni di tempo per decidere. L'articolo BergamoNews.

TgLa7 : #Fondi #Lega: I pm hanno chiesto per due revisori contabili il processo immediato, ed anche per l' imprenditore Bar… - repubblica : Fondi della Lega, pm: 'Processo immediato per i contabili del Carroccio' - carlaruocco1 : Fondi #Lega, patteggiamento chiesto dal commercialista Scillieri. 3 anni e 8 mesi con 85mila euro di risarcimento.… - avimmaisacap : Lega, chiesto il processo immediato per i commercialisti. Resta aperto il filone sui presunti fondi neri… - milansette : Voto per il Milan fuori dall’Europa League. Prendano nota gli altri addetti ai lavori: Pioli non fiata sull’orario… -