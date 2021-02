(Di giovedì 18 febbraio 2021)Ferrazzano era scomparso lo stesso giorno in cui un uomo fu investito da un treno: il Dna ha confermato il collegamento. La famiglia denuncia: nei suoi confrontie sopraffazioni, come il furto del telefonino subito il giorno prima di morire, che potrebbero aver spinto il ragazzo al suicidio Non si è mai preparati

MoliPietro : Foggia – Trovato morto sui binari: Marco era vittima di bullismo - LaGazzettaWeb : Foggia, giovane trovato morto sui binari: pronta denuncia per istigazione al suicidio - gattoooooone : @AngelSanto22 L'autopsia ha confermato che era suo il corpo trovato sotto il treno a foggia - PasqualeMarro : 29enne scomparso a Foggia trovato morto sui binari. Vittima dei bulli - manulamanuz57 : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, giovane trovato morto sui binari: «Marco era vittima di bulli» -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Trovato

, giovanemorto sui binari: 'Marco era vittima di bulli' A rivelarlo sono i familiari di Marco Ferrazzano, scomparso il 22 gennaio e che lo stesso giorno morì travolto da un treno. Oggi ...Tardi, ma hoil coraggio di ribellarmi a questa situazione!... Figurati che sono riuscita a ...era giunto come sfollato della seconda guerra mondiale dal paese di San Marco in Lamis (). 2 ...Marco Ferrazzano era scomparso lo stesso giorno in cui un uomo fu investito da un treno: il Dna ha confermato il collegamento. La famiglia denuncia: nei suoi confronti bullismo e sopraffazioni, come i ...La città di Foggia è ancora sotto choc per la notizia della morte di Marco Ferrazzano, il 29enne vittima di bullismo ...