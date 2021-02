Flirt tra Stefano De Martino e Melissa Satta? L’indiscrezione scatena i fan: “Si sono visti a Napoli” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tra i single più “chiacchierati” sul web e nel mondo del gossip c’è sicuramente Stefano De Martino, storico ex di Belen Rodriguez. Negli ultimi tempi, il napoletano è stato accostato a molte donne, tra cui Mariana Rodriguez, Mariacarla Boscono e Alessia Marcuzzi. Tutti presunti Flirt che non sembra abbiano trovato conferma o che comunque non sono andati in porto. Tuttavia, negli ultimi giorni, è cominciata a trapelare online una voce che vorrebbe Stefano De Martino molto vicino ad una showgirl tornata single da poco. I “rumors” parlano infatti di alcuni incontri tra il napoletano e Melissa Satta, che si è separata di recente da Kevin Prince Boateng. Lo “scoop” è lanciato dal famoso giornalista dei vip Alberto Dandolo. Nella sua ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tra i single più “chiacchierati” sul web e nel mondo del gossip c’è sicuramenteDe, storico ex di Belen Rodriguez. Negli ultimi tempi, il napoletano è stato accostato a molte donne, tra cui Mariana Rodriguez, Mariacarla Boscono e Alessia Marcuzzi. Tutti presuntiche non sembra abbiano trovato conferma o che comunque nonandati in porto. Tuttavia, negli ultimi giorni, è cominciata a trapelare online una voce che vorrebbeDemolto vicino ad una showgirl tornata single da poco. I “rumors” parlano infatti di alcuni incontri tra il napoletano e, che si è separata di recente da Kevin Prince Boateng. Lo “scoop” è lanciato dal famoso giornalista dei vip Alberto Dandolo. Nella sua ...

