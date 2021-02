Flavio Insinna, la risposta choc della concorrente all'Eredità. Lui resta senza parole: 'Che hai detto?' (Di giovedì 18 febbraio 2021) la risposta choc della concorrente all'Eredità. Lui resta senza parole: ' Che hai detto? '. Stasera, su Rai1, è andato in onda il quiz condotto da Flavio Insinna. Alla ghigliottina la campionessa ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) laall'. Lui: ' Che hai? '. Stasera, su Rai1, è andato in onda il quiz condotto da. Alla ghigliottina la campionessa ...

AndreaDebiasi5 : Andrea ci se volete un po' rilassarvi all' ora di cena, vi aspetto con Ginevra e Flavio Insinna all'#eredità .Sara… - axelvassallo : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Già sintonizzata per l'appuntamento imperdibile con 'L'eredità' e il fantastico F… - CaterinaColang2 : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Già sintonizzata per l'appuntamento imperdibile con 'L'eredità' e il fantastico Flavio Insinna ?? - PitmanCosta : @La7tv @tagadala7 @claudiovelardi Ultime notizie! Mattarella ha battezzato Cavaliere Della Repubblica Italiana 'per… - Martinac07 : RT @AndreaMinuz: Bianca Berlinguer ha appena chiesto a Flavio Insinna se è il caso di fare un lockdown totale. -