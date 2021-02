Flavio Briatore al centro di un nuovo progetto televisivo? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chissà cosa farà Elisabetta Gregoraci ora che l’esperienza al Grande Fratello Vip si è conclusa. Per ora si gode Nathan insieme a Flavio Briatore anche se, ha specificato a Verissimo, i due non sono tornati insieme e le foto scattate a Dubai sono quelle di una famiglia in ottimi rapporti. Se sul futuro professionale della showgirl non si sa ancora nulla, secondo Chi potrebbe arrivare invece qualcosa in tv per Flavio Briatore. Un docufilm sulla sua vita. Effettivamente la storia c’è, dalla Formula 1 all’imprenditoria, dal Billionaire ai suoi amori sempre chiacchierati. Per adesso non ci sono altre informazioni: probabilmente però sentiremo parlare più del manager che di Elisabetta, nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chissà cosa farà Elisabetta Gregoraci ora che l’esperienza al Grande Fratello Vip si è conclusa. Per ora si gode Nathan insieme aanche se, ha specificato a Verissimo, i due non sono tornati insieme e le foto scattate a Dubai sono quelle di una famiglia in ottimi rapporti. Se sul futuro professionale della showgirl non si sa ancora nulla, secondo Chi potrebbe arrivare invece qualcosa in tv per. Un docufilm sulla sua vita. Effettivamente la storia c’è, dalla Formula 1 all’imprenditoria, dal Billionaire ai suoi amori sempre chiacchierati. Per adesso non ci sono altre informazioni: probabilmente però sentiremo parlare più del manager che di Elisabetta, nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : Flavio Briatore al centro di un nuovo progetto televisivo? - clikservernet : Flavio Briatore al centro di un nuovo progetto televisivo? - Noovyis : (Flavio Briatore al centro di un nuovo progetto televisivo?) Playhitmusic - - tonygamblerII : RT @tempoweb: Pizza indigesta per Briatore Perdite per quattro milioni - Rudyrugantino14 : RT @tempoweb: Pizza indigesta per Briatore Perdite per quattro milioni -